Белорусские таможенники определили направления развития на ближайшую пятилетку

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия развития таможенных органов на 2021-2025 годы с перспективой до 2030-го утверждена в Государственном таможенном комитете, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Документ предусматривает максимальное содействие внешнеэкономической деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования. В его основе - использование новых технологий и постепенный переход к цифровой таможне", - отметили в ГТК.

Разработчики документа подчеркнули, что применяемые в стратегии подходы к развитию таможенной службы прошли обсуждение со специалистами Министерства экономики и представителями бизнеса. "Документ также разработан с учетом опыта реализации предыдущей стратегии. Все целевые индикаторы, предусмотренные в ней, были выполнены, а по 33 из 42 значение превысило плановое", - рассказали в комитете.

Разработана также дорожная карта реализации задач, поставленных в данном документе. Она максимально ориентирована на снятие возможных барьеров при пересечении границы при условии обеспечения экономической безопасности.

"Результат выполнения программного документа будет контролироваться с помощью 25 целевых индикаторов, которые позволят оценить предложенные механизмы совершенствования таможенного администрирования", - подчеркнули в ГТК.-0-