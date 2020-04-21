Белорусские таможенники в апреле уже оформили 77 тыс. т товаров первой необходимости

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники в первоочередном порядке оформили около 77 тыс. т товаров первой необходимости, из них 40% - для внутреннего потребления, 60% проследовали транзитом в ЕАЭС. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"С начала апреля белорусские таможенники в первоочередном порядке оформили около 77 тыс. т продуктов питания и товаров медицинского назначения. Это составило около 10,3 тыс. грузовых транспортных средств, - отметили в комитете. - Из них 40% товаров оформлены для внутреннего потребления, 60% проследовали транзитом в ЕАЭС и иные страны".

Ежесуточно таможенники оформляют свыше 4 тыс. т товаров первой необходимости.

Как отметили в ГТК, по поручению Президента таможенные органы создали все необходимые условия для беспрепятственного и быстрого следования через белорусский участок границы товаров первой необходимости - как ввозимых в страну, так и следующих через нее транзитом.-0-