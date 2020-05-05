Белорусские таможенники в I квартале оформляли 87% экспортных товаров за 5 минут

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники в I квартале 2020 года оформляли 87% экспортных партий товаров за 5 минут, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Благодаря использованию электронных технологий, в том числе выпуску товаров в автоматическом режиме, белорусским таможенникам удалось в I квартале выйти на показатель оформления 87% экспортных партий товаров в течение 5 минут. Это выше прогнозного значения в 85%, установленного стратегией развития таможенных органов на этот период", - сказали в ГТК.

Почти 30% этих партий товаров было выпущено в автоматическом режиме. "Именно на процедуре экспорта в 2015 году таможня начала эксперимент по автоматическому выпуску товаров. В начале проекта этот показатель достигал не более 7%", - отметили в ведомстве.-0-