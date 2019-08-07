Белорусские цементные заводы загружены на 95-96% - Микуленок

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производственные мощности белорусских цементных заводов загружены на 95-96%, сообщил журналистам министр строительства и архитектуры Беларуси Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Микуленка, с принятием указа, который предоставил беспрецедентные условия погашения задолженности, ситуация на заводах стабилизировалась. "Загрузка производства составляет в среднем 95-96%", - отметил министр.

Он добавил, что дефицита продукции на пике сезона не было. В I квартале был создан запас, который позволял в течение суток удовлетворить спрос. В настоящее время предприятия выходят на европейский рынок, в частности рынок Польши и стран Балтии. Кроме того, ведутся переговоры по поставкам в страны дальней дуги.

"Рассчитываем, что соотношение поставок цемента в Россию и страны ЕС должно быть 50 на 50. К этой цифре движемся", - отметил министр.-0-