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Белорусские ученые дали рекомендации аграриям, как ухаживать за посевами в жару и засуху

Экономика 14.06.2019 | 14:53
Фото из архива
Фото из архива
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14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые дали рекомендации аграриям, как ухаживать за посевами в жару и засуху, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Как рассказали в Белгидромете, в первой декаде июня из-за дефицита осадков практически на всей территории Беларуси произошло уменьшение влагозапасов в почве. Площади с недостатком почвенной влаги в юго-восточной части, по востоку и западу страны расширились. "До конца второй декады июня сохранение жаркой с недобором осадков погоды будет осложнять агрометеорологические условия для формирования колоса яровых зерновых культур. Ожидаемые в ближайшие дни локальные дожди существенно не пополнят запасы почвенной влаги. Улучшение влагообеспеченности посевов возможно лишь в отдельных районах страны", - отмечают агрометеорологи. В связи с этим особенно важно принимать дополнительные меры для сохранения урожая.

В НПЦ НАН Беларуси по земледелию подчеркнули, что агрономической службе хозяйств необходимо оценивать степень повреждения посевов засухой и принимать решение о перспективах дальнейшего его использования на каждом поле (или даже части поля). Обследование посевов уже активно проводится в каждом районе страны. "Менее пострадавшие от засухи посевы озимых и яровых зерновых культур, находящиеся на стадии цветения - формирования зерновки, сохранившие зеленую окраску верхней части побега и колоса, включая 1-2 верхних листа, но имеющие высоту растений ниже на 10-20% в сравнении с оптимальными по наличию влаги условиями - при выпадении в ближайшие дни дождей могут дать зерно", - отметили ученые. Чтобы получить урожай, перед дождем или сразу же после нужно провести азотную подкормку посевов зерновых (примерно 30 кг/га). Фунгицидную обработку в условиях засухи проводить не стоит.

Погибшие посевы озимых и яровых зерновых культур нужно как можно быстрее убирать и пересевать однолетними культурами, чтобы получить травяные корма. Погибшие зерновые, под которые подсеяны многолетние травы, тоже необходимо убрать. Если всходы трав изрежены, их можно уплотнить однолетним райграсом.

"По мере возможности необходимо максимально сохранить семеноводческие посевы зерновых культур. С целью заготовки семян для посева под урожай будущего года необходимо принять меры по их производству и заготовке в менее пострадавших хозяйствах (районах) и предусмотреть условия обеспечения ими пострадавших", - подчеркнули в НПЦ НАН по земледелию.

Погодные условия в текущем году были неблагоприятными для формирования первого укоса многолетних трав. Ученые рекомендуют организовать орошение пастбищных травостоев. В среднем для территории Беларуси прибавка урожая сеяных трав от орошения составляет 2,5 т/га сухого вещества. Также рекомендуется провести инвентаризацию выгоревших травостоев, оценить их жизнеспособность. Погибшие травостои многолетних трав нужно перепахать и посеять просяные, сорговые, сорго-суданские гибриды. "Отрастающие травостои второго укоса люцерны, костреца пока не стоит косить. После выпадения осадков злаковые травы нужно подкормить азотом. Также необходимо расширять площади под травостоями люцерны и ее травосмесями с фестулолиумом или кострецом", - отметили в НПЦ НАН по земледелию.

В условиях участившейся засухи в связи с изменением климата ученые рекомендуют расширить посевы засухоустойчивых видов бобовых трав - донника и эспарцета, особенно в Гомельской и Брестской областях. На минеральных почвах луговых угодий с кислотностью рН 6-7 рекомендуется заложить высокопродуктивные травостои восточной галеги по 45-50 тыс. га в каждой области. Это позволит обеспечить высокую продуктивность сенокосов на 15-20 лет. Ученые также советуют шире использовать двух- и трехукосные травостои однолетних, промежуточных, поукосных и пожнивных культур.

Свои рекомендации дали также представители НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Ученые предлагают максимально задействовать оросительные системы на поливе овощных культур. "Для повышения эффективности дождевания (орошения, подобного дождю. - Прим. БЕЛТА) обязательно надо проводить рыхление междурядий до и после полива. При наличии системы капельного полива рекомендуется подавать к растениям комплексные жидкие удобрения с микроэлементами вместе с поливной водой. В связи с массовым появлением вредителей стоит обратить особое внимание на защиту овощных культур с использованием биологического и химического методов", - сказали специалисты.

Подкормку удобрениями и защиту растений от вредителей и болезней необходимо проводить в утренние (с 4.00 до 10.00), вечерние часы (с 19.00 до 23.00) и ночное время.-0-

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Теги
засуха, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, ученые
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