Белорусские ученые разрабатывают новые сорта тритикале для выпечки хлеба

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают новые сорта тритикале, которые можно будет использовать в хлебопечении. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель генерального директора по научной работе и производству НПЦ Национальной академии наук Беларуси по земледелию Дмитрий Лужинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время мы широко развернули селекционный процесс по озимому тритикале и пытаемся создать спектр сортов, который можно было бы успешно использовать в хлебопечении. Как известно, тритикале - это гибрид ржи и пшеницы. Сорта, которые были получены еще в начале XX века, были непригодны для хлебопечения, так как структура зерна была недостаточно качественная. Сорта, которые получаем теперь и стремимся улучшить, в принципе пригодны для получения кондитерских изделий, то есть печенье уже можно печь из тритикале. Наша задача - получить еще более высококачественное зерно тритикале, которое обеспечило бы качество хлеба на уровне с серым хлебом - продуктом смешивания пшеничной и ржаной муки. Есть формы тритикале, которые в настоящее время по содержанию клейковины мало уступают пшенице, но пока они малопродуктивны. Нам нужно поднять продуктивность этих форм, чтобы они могли конкурировать с пшеницей", - сказал Дмитрий Лужинский.

Он отметил, что получение таких сортов тритикале позволило бы получить значительный эффект, так как в Беларуси мало почв, благоприятных для возделывания пшеницы, особенно в южном регионе. Песчаные почвы для пшеницы непригодны, а тритикале на них успешно выращивается. "За счет таких сортов можно было бы значительно увеличить производство в Беларуси продовольственной фракции зерна", - подчеркнул заместитель генерального директора.

"Кроме того, мы пытаемся получить так называемые твердозерные сорта мягкой яровой пшеницы, которые могли бы

заменить в наших условиях сорта твердой пшеницы для получения высококачественных макаронных изделий. Твердая пшеница в наших условиях не может дать качественную муку, у нас все-таки теплового баланса недостаточно. У нас уже есть некоторые наработки в этом направлении, - рассказал Дмитрий Лужинский. - Что касается зернобобовых культур, селекционеры работают над тем, чтобы сосредоточить зеленый горошек в верхушке, а не по всей длине растения. Это позволит получать весь урожай одновременно и значительно упростит его сбор".

Белорусские ученые также планируют активизировать работу с такими засухоустойчивыми и теплолюбивыми культурами, как сорго, сорго-суданковые гибриды, просо и просовидные злаки. Они в условиях изменения климата позволят минимизировать потери от засух, особенно в южных регионах Беларуси. Оптимизируется и сортовой состав кукурузы и других кормовых культур в связи с тем, что за последние годы на территории страны значительно изменились условия для их выращивания.

В 2018 году для испытаний и регистрации было передано 19 новых сортов сельскохозяйственных культур. "Надеюсь, что через три года их начнут возделывать на наших полях", - добавил ученый.-0-