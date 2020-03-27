27 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали 84 новые формы комплексных удобрений. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси Виталий Лапа, передает корреспондент БЕЛТА.

"В мире около 70% от всего объема удобрений применяется в виде комплексных. Наш институт разработал 84 новые формы таких удобрений практически для всех культур, которые выращиваются в Беларуси. Они сбалансированы по содержанию основных макро- и микроэлементов. Их стоимость на 8-10% выше, чем эквивалентной дозы простых форм удобрений", - отметил Виталий Лапа.

Комплексные удобрения производит Гомельский химический завод. "Всего на заводе было выпущено 466 тыс. т этих удобрений. Это хороший объем, однако еще недостаточный для всего сельского хозяйства. В некоторые годы у нас 100% комплексных удобрений применялось под лен, озимый рапс и сахарную свеклу, однако они необходимы и для других культур", - подчеркнул директор института.

По словам Виталия Лапы, белорусские удобрения востребованы и за рубежом. "Порядка 10 стран покупают у Гомельского химического завода комплексные удобрения. И спрос на них выше, чем на простые формы", - добавил он.-0-