25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали три модели электромобиля, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков перед началом сессии Общего собрания НАН, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы разработали уже три модели электромобиля: небольшой грузовой, электромобиль на базе Geely, а также минивэн, который вызвал большой интерес и пользуется спросом. Проводим испытания. До конца года мы сделаем уже целый ряд этих электромобилей, возможно, и для продажи. Представим их нашим институтам, чтобы они могли детально провести экспериментальную проверку. Разместили элементную базу для производства на наших промышленных предприятиях, так что у нас уже есть свои комплектующие", - сказал Владимир Гусаков.

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