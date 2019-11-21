Белорусские заводы КПД усовершенствуют типовые серии домов

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские заводы крупнопанельного домостроения усовершенствуют типовые серии жилых домов, сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

"Спрос рождает предложение. Домостроительные комбинаты заинтересованы в том, чтобы продукция продавалась. Они проводят модернизацию своих линий с учетом норм, которые будут введены в действие в 2020 году. Ведется работа по усовершенствованию серий, безбарьерной среде", - отметила Ольга Верамей.

Директор РУП "Стройтехнорм" Игорь Лишай добавил, что предприятия готовы к нововведениям, в том числе учитывают требования по энергосбережению. Под конкретных заказчиков разрабатываются разные планировки, цветовые оформления.

В Беларуси указом от 5 июня 2019 года №217 введены новые виды технических нормативных правовых актов - строительные нормы и правила. Строительные нормы Беларуси - это требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения. Строительные правила - способы достижения строительных норм. Применяться СПБ будут на добровольной основе.-0-

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