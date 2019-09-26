Белорусские заводы начали выпускать цемент в фасовке 15 кг

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские производители с конца сентября предложили покупателям кроме стандартной 25-килограммовой упаковки цемента фасовку по 15 кг, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА генеральный директор холдинга "Белорусская цементная компания" Александр Довгало.

"Основной целью модернизации цементной отрасли было удовлетворить спрос белорусских потребителей, что сейчас реализовано, - отметил Александр Довгало. - С конца сентября предложили фасовку цемента по 15 кг. Рассчитываем, что она будет востребована теми, кто планирует мелкий ремонт. К тому же пожилым людям легче поднять тару меньшего веса. Видим интерес к такой продукции и со стороны зарубежных партнеров", - отметил Александр Довгало.

В целом темп роста объемов продаж на внутреннем рынке за девять месяцев текущего года составил 113,4% по отношению к аналогичному периоду 2018-го. В холдинге сделали акцент на розничной торговле, чтобы каждый человек мог в любое время и в любом месте купить продукцию. Цемент теперь можно приобрести на автозаправочных станциях "Белоруснефти", в почтовых отделениях "Белпочты". Расширяется работа через банковские партнерские программы: те клиенты, которые испытывают временные финансовые трудности, могут забрать цемент без оплаты и рассчитаться с банками в течение 1-3 месяцев.

Также Белорусская цементная компания развивает сеть логистических складов в стране. Сейчас их 18, планируем увеличить количество до 30-35 объектов. "Это позволит приблизить продукцию к конечному потребителю, сократить для них транспортные затраты. Кроме собственной сети договорились об использовании складских помещений Белорусской железной дороги, "Белпочты". Таким образом в этом году удалось исключить возникновение очередей на цементных заводах в пик сезона", - рассказал генеральный директор.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-