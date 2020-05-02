Белорусский АПК растет на 4,5-5,5% ежемесячно, тренд сохранится - Минэкономики

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский АПК с конца прошлого года растет на 4,5-5,5% ежемесячно, и этот тренд сохранится, заявил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам замминистра, АПК работает стабильно. "Сельское хозяйство постоянно плюсует на 4,5-5,5% ежемесячно. Такой тренд, полагаем, сохранится до конца года. Это очень выгодно в текущей ситуации для страны, поскольку мы обеспечиваем продовольственную безопасность и зарабатываем валюту на экспорте продуктов питания", - подчеркнул Дмитрий Матусевич.

Говоря о результатах работы экономики по результатам первого квартала, замминистра отметил, что "мы не дотянули всего одного процентного пункта к тем плановым цифрам, которые предполагались при прогнозе".

"По понятным всем причинам получился недобор ВВП от производства нефтепродуктов, переработки сырой нефти. Поскольку сократились объемы ее транспортировки, то просела транспортная отрасль", - констатировал он. Вместе с тем неплохо сработал целый ряд секторов услуг, в частности информатизация и связь. Росли также деревообработка, строительство.

"Неблагоприятная эпидситуация будет оказывать определенное корректирующее воздействие на темпы роста ВВП. Цифры известны, многие международные агентства их озвучили. Минэкономики также подготовило прогнозные расчеты. Думаем, что мы будем близки к тем цифрам, которые озвучивают наши зарубежные партнеры", - сказал Дмитрий Матусевич.-0-