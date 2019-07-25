25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский бизнес может принять участие в освоении экономической зоны Суэцкого канала. Об этом шла речь на встрече министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича и посла Египта в России и Беларуси Ихаба Насра, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
"Среди вопросов двустороннего сотрудничества особое внимание уделено возможным вариантам участия белорусского бизнеса в освоении экономической зоны Суэцкого канала, а также реализации меморандума о взаимопонимании между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Министерством торговли и промышленности Египта о создании белорусско-египетского совета делового сотрудничества", - отметили в пресс-службе. Состав этого совета сформирован, первое заседание может пройти в январе 2020 года в Каире.
Во время встречи обсуждалась подготовка очередного заседания белорусско-египетской совместной торговой комиссии и бизнес-встречи деловых кругов, запланированных в Минске 3-4 сентября.
Белорусская сторона также выразила уверенность в подписании на предстоящем заседании комиссии меморандума в области антимонопольного регулирования и развития конкуренции между МАРТ и Министерством торговли и промышленности Египта.-0-
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