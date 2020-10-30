Белорусский бизнес обратил внимание ЕЭК на необходимость создания равных условий для СП в ЕАЭС

30 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские предприниматели на видеоконференции с представителями Евразийской экономической комиссии обратили внимание ЕЭК на необходимость создания равных условий для совместных предприятий в Евразийском экономическом союзе. Во время мероприятия, прошедшего под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова, обсуждались наиболее острые для белорусского бизнеса вопросы ведения предпринимательской деятельности в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Тимур Жаксылыков и другие представители комиссии осветили вопросы, связанные с обеспечением национального режима в государственных закупках, правомерностью предоставления промышленных субсидий, функционированием единого рынка услуг. Также обсудили проблемы банковского сектора, трудовой миграции, транспорта, устранения барьеров на внутреннем рынке союза", - проинформировали в пресс-службе.
Тимур Жаксылыков рассказал о работе ЕЭК по гармонизации законодательства в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, прокомментировал запрет продаж товаров, маркированных зарегистрированным товарным знаком, перемещаемых из одного государства союза на территорию другого. Он также "сделал акцент на необходимости детальной проработки вопроса признания документов о профессиональной компетенции международных автомобильных перевозчиков, полученных в Беларуси, при их трудоустройстве в других странах ЕАЭС, а также на активизации работы ЕЭК в разрешении автотранспортных проблем".
"Представители бизнес-ассоциаций отметили позитивную работу ЕЭК по решению проблемных вопросов в сфере государственных закупок. При этом белорусские предприниматели обратили внимание представителей комиссии на необходимость создания равных условий для совместных предприятий в ЕАЭС", - сказали в пресс-службе.
"Создание благоприятных условий для развития бизнеса является необходимой составляющей для достижения высоких темпов экономического и промышленного роста государств ЕАЭС, - подчеркнул Тимур Жаксылыков. - Это возможно только в случае безусловного соблюдения требований Договора о ЕАЭС".
В видеоконференции приняли участие члены национальных, отраслевых и региональных бизнес-ассоциаций Беларуси, а также субъекты хозяйствования и представители уполномоченных государственных органов страны.-0-