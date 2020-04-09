Белорусский бизнес поможет выработать предложения в поддержку экономики в условиях пандемии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики анализирует текущую экономическую ситуацию и отрабатывает инициативы бизнеса, региональных властей и отраслевых регуляторов для формирования предложений по поддержке экономики в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Сегодня в Минэкономики состоялась рабочая встреча главы ведомства с руководителями объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В мероприятии участвовали председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, управляющий Фондом социальной защиты населения Наталия Павлюченко, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок, руководители ассоциаций предпринимателей и бизнес-союзов.

Участники встречи обменялись мнениями о положении дел в экономике с точки зрения частного бизнеса. Его представители, по мнению министра экономики Александра Червякова, наиболее близки к проблемным вопросам, требующим решения. "Естественно, Министерство экономики, которое отвечает за работу и развитие бизнеса, всегда готово рассматривать ваши предложения. Хотелось бы сегодня услышать, что происходит, какая есть наиболее серьезная проблематика, которую мы готовы дальше обсуждать и вырабатывать предложения", - сказал Александр Червяков перед мероприятием.

Он отметил, что Совет Министров в ближайшее время будет рассматривать проблемные вопросы (в том числе аренды, взносов в ФСЗН, заработной платы), которые уже представлены. Дополнительные предложения будут изучены правительством.

Минэкономики проводит мониторинг ситуации по трем направлениям: со стороны частного бизнеса, регионов и отраслевых министерств.

Накануне заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, курирующий промышленное развитие, встретился с заместителем министра промышленности Александром Огородниковым, заместителем министра архитектуры и строительства Олегом Швецом, заместителем председателя концерна "Беллегпром" Владиславом Зайцевым. Обсуждалось положение дел и предложения по системным мерам, необходимым предприятиям соответствующих отраслей для стабильной работы в условиях пандемии и продолжающейся неопределенности на рынках сбыта.

Также министр экономики анонсировал встречи 10 апреля с представителями министерств, отвечающих за сферу услуг. Они доложат ситуацию в курируемых направлениях. "За субботу мы аккумулируем все предложения отраслевых ведомств, регионов, бизнеса в виде специальной записки по итогам мониторинга, и в понедельник она будет представлена премьер-министру", - пояснил алгоритм работы Александр Червяков.

Он обратил внимание на то, что подобный обмен мнениями с представителями бизнеса будет регулярным. На такие встречи также будут приглашать представителей других министерств.-0-