Белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от поставок некачественной нефти - Рыбаков

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут потери от поставок некачественной нефти. Об этом сегодня на переговорах белорусской, российской, украинской и польской сторон в Минске заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поступление некачественного сырья привело к нештатной работе белорусских перерабатывающих заводов и, как результат, снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению контрактных обязательств перед потребителями нашей продукции. Потери несет государственный бюджет Беларуси и нефтетранспортные организации", - сказал Андрей Рыбаков.

По словам главы концерна, на протяжении последних дней на территории Беларуси фиксируется значительное превышение хлорорганики в российской нефти. В последующем белорусские лабораторные анализы были зафиксированы и подтверждены как в Российской Федерации, так и в Польше, Украине - по всей системе магистрального нефтепровода "Дружба".

По состоянию на сегодня, транзитный поток в нефтепроводе остановлен во всех направлениях, и значительный объем некачественной нефти задержался на территории Беларуси. "Мы пригласили всех вас для выработки соответствующих решений существующей проблемы: восстановление поставок сырья на НПЗ и транзитного потока нефти. Белорусская сторона имеет технически четкое видение и предложения по нормализации ситуации", - резюмировал Андрей Рыбаков.

Как сообщалось, "Белнефтехим" на прошлой неделе заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены снизить загрузку мощностей и несут убытки. Польша 24 апреля остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" на неопределенный срок, причиной стал отказ НПЗ в Польше и Германии перерабатывать некачественную нефть из России. Украина вечером 25 апреля также остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".-0-

Фото Николая Петрова