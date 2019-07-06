Белорусский экспорт в Астраханскую область в январе-апреле вырос на 11,6%

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста белорусского экспорта в Астраханскую область России за четыре месяца 2019 года составил 111,6% к уровню соответствующего периода 2018 года, а организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - 268,9%. Об этом шла речь на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Астраханской области в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода Беларуси.

За четыре месяца увеличились поставки в Астраханскую область белорусского молока, молочной продукции, картофеля, детского питания, консервированной рыбы, плодовых консервов, мороженого. Начаты поставки мясных консервов, джемов, желе.

На заседании были рассмотрены перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. В частности речь шла об увеличении поставок с белорусской стороны сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, коммунальной, сельскохозяйственной, пассажирской и иной специализированной техники. Обсуждалось состояние и перспективы сотрудничества в области строительства, наращивание экспорта продукции, производимой концернами "Беллегпром" и "Беллесбумпром".-0-

Фото Минсельхозпрода Беларуси