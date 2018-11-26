Белорусский экспорт в Латвию в январе-сентябре возрос более чем в полтора раза

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских товаров в Латвию в январе-сентябре 2018 года вырос более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Латвии Василий Маркович.

По данным руководителя диппредставительства, белорусский экспорт в Латвию за 9 месяцев текущего года составил $390,8 млн (на 54,2% больше).

"Без учета нефтепродуктов, битума, азотных и калийных удобрений, нефтяных газов и других газообразных углеводородов показатель увеличился на $163,1 млн до $332,1 млн", - сказал Василий Маркович.

Кроме того, за этот период почти в 23 раза выросли поставки в Латвию горячекатаных прутков из нелегированной стали, в 16,2 раза возрос экспорт белорусских тракторов и седельных тягачей, в 5,8 раза увеличился экспорт часов белорусского производства, почти в 4 раза - цемента, в 3,8 раза - изделий из цемента, бетона или искусственного камня, в 3,3 раза - антидетонаторов и антиоксидантов. "В разы увеличились объемы поставок белорусских красок и лаков, топливной древесины, пластмассовой тары, металлоконструкций из черных металлов, деревянных изделий, мебели и другой продукции. Это говорит о существенном росте спроса на белорусские товары среди латвийских потребителей, а также о заинтересованности двух стран в укреплении экономического сотрудничества", - отметил посол. Вместе с тем за этот период сократились объемы экспорта нефтепродуктов, удобрений, полиамидов, легковых автомобилей и изолированных проводов.

Как подчеркнул Василий Маркович, Латвия является важным торговым партнером и инвестором Беларуси, а также крупным транзитным коридором для белорусского экспорта в третьи страны. Об этом свидетельствует и рост такого внешнеэкономического показателя, как двусторонний товарооборот. Так, в январе-сентябре 2018 года он достиг отметки в $465,2 млн, что уже превышает показатель за весь прошлый год. Сальдо за 9 месяцев текущего года сложилось положительное в размере $316,4 млн, латвийский импорт за этот период достиг $74,4 млн.-0-