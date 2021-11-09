9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский экспорт в Сахалинскую область с начала года вырос более чем в 7 раз. Об этом шла речь во время встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко с заместителем министра экономического развития Сахалинской области России Алексеем Бутухановым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Сахалинской области, в частности поставки белорусской техники (грузовой, пассажирской, коммунальной, сельскохозяйственной), а также продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. "В 2020 году экспорт Беларуси в Сахалинскую область составил $0,9 млн. В текущем году товарооборот значительно увеличился и по итогам трех кварталов 2021 года составил почти $4 млн. При этом белорусский экспорт в Сахалинскую область вырос более чем в 7,4 раза", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, проведенное в мае текущего года совместное заседание рабочих групп по развитию сотрудничества Беларуси с Сахалинской областью продемонстрировало, что двусторонние отношения имеют значительный потенциал. Подписан план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Сахалинской области.-0-