Белорусский экспорт в Швецию показывает почти двукратный рост

14 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Белорусский экспорт в Швецию по итогам 9 месяцев текущего года показывает прочти двукратный рост. Об этом свидетельствуют данные посольства Беларуси в Швеции, сообщает БЕЛТА.

"С начала года товарооборот вырос на 28%, наш экспорт товаров - на 87,3%, услуг - на 30,6%, шведские прямые инвестиции - на 35,2%. Наверстываем упущенное с 2012 года", - говорится в сообщении белорусского посла Дмитрий Мирончка в его твиттер-аккаунте.

Как отмечается на сайте дипмиссии, в сложный для двусторонних отношений период после 2012 года наблюдалось снижение белорусского экспорта на шведский рынок.

По итогам января-сентября 2018 года наблюдается рост экспорта товаров в Швецию: объем поставок составил $39,7 млн и увеличился на рекордные 87,3% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Импорт товаров из Швеции по итогам 9 месяцев 2018 года вырос на 12% и составил $87,7 млн.

За этот же период 2018 года чистые прямые шведские инвестиции в белорусскую экономику составили $9,3 млн, что на 35,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В целом тенденция инвестиционного сотрудничества является весьма позитивной: общий объем шведских инвестиций (с учетом портфельных инвестиций, кредитов и займов) составил $34,4 млн против $28,7 млн годом ранее.-0-