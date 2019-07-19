Белорусский электробус проходит тест-драйв на улицах Екатеринбурга

19 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новый и перспективный для российского Екатеринбурга образец техники - электробус производства предприятия "Белкоммунмаш" - проходит испытания на улицах города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
"Тот самый белорусский электробус, который выставлялся на недавно завершившейся выставке "Иннопром", в эти дни курсирует в Екатеринбурге в тестовом режиме по маршруту ж/д Вокзал - улица Щорса", - подчеркнули в диппредставительстве.
По результатам опытной эксплуатации техники соответствующие службы Екатеринбурга смогут принять решение о целесообразности использования такого транспорта, а также понять, какую дополнительную инфраструктуру необходимо создать для его работы и оценить стоимость всего проекта. "По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, это транспорт следующего поколения, который в будущем тоже должен появиться на улицах Екатеринбурга, - отметили в посольстве. - Областные и городские власти внимательно следят за тем, как эксплуатируется такая техника в Минске и других городах".
В димписсии добавили, что двигатели для белорусских электробусов поставляет в том числе Баранчинский электромеханический завод из Свердловской области. Двигатель именно этого завода установлен и на машине, которая проходит сейчас тестовые испытания в Екатеринбурге.-0-
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