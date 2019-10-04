Белорусский энергетический и экологический форум пройдет 8-11 октября

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIV Белорусский энергетический и экологический форум пройдет на площадке Футбольного манежа в Минске 8-11 октября, сообщила журналистам заместитель министра энергетики Ольга Прудникова в пресс-центре БЕЛТА.

"Для подготовки форума был создан оргкомитет, который занимался подготовкой тематических мероприятий. Это ряд международных конференций, семинаров, круглых столов и экспозиция, на которой будут представлены более 600 компаний из 16 стран", - отметила Ольга Прудникова.

Замминистра обратила внимание, что в подготовке форума активно участвовали не только Минэнерго, но и Минприроды, Государственный комитет по науке и технологиям, Департамент по энергоэффективности Госстандарта.

Ольга Прудникова

Белорусский энергетический и экологический форум в этом году включает международные специализированные выставки "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро", Oil&Gas Technologies, "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород" и XXIV Белорусский энергетический и экологический конгресс. Минэнерго проведет мероприятия с Немецким энергетическим агентством DENA. "Один из новых для нас вопросов - использование в энергетических целях твердых коммунальных отходов, будем также взаимодействовать по вопросам цифровизации электроэнергетической отрасли и реализации Целей устойчивого развития", - добавила Ольга Прудникова.

На форуме участники представят современное оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированные системы, энерго- и ресурсосберегающие технологии.

Кроме того, как уточнил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель, на форуме покажут новые технологии для охраны окружающей среды, представители Минприроды примут участие во многих тематических мероприятиях.

"Сегодня энергетика и экология взаимосвязаны. Во время форума мы будем много говорить о Целях устойчивого развития, непосредственно Минприроды отвечает за реализацию 7 из 17 ЦУР, в том числе за цели по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу, по охране и рациональному использованию водных ресурсов, - отметил замминистра. - Думаю, что Белорусский энергетический и экологический форум придаст импульс развитию технологий, которые будут направлены именно на охрану окружающей среды".-0-

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