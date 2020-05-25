25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей будет давать займы малому бизнесу под 4,5% годовых в белорусских рублях, сообщили БЕЛТА в фонде.

Заключить договоры займа и финансовой аренды (лизинга) можно будет с 6 июня по 31 декабря с процентной ставкой 4,5% годовых при обязательном создании как минимум одного рабочего места во время реализации проекта. Такое решение принято для поддержки и развития предпринимательских инициатив.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей также напоминает, что дважды в месяц проводит конкурс инвестпроектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки. Помощь получают субъекты, которые работают в соответствии с нормами указа от 21 мая 2009 года №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства".-0-