Белорусский национальный павильон будет представлен на выставке "ИННОПРОМ" в Узбекистане

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" пройдет 25-27 апреля в Ташкенте. Национальный стенд Беларуси на выставке представит лучшие промышленные разработки и инновационное оборудование флагманов машиностроительной отрасли страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт выставочного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП.
"В 2021 году выставка под брендом "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане" с успехом прошла в Ташкенте, заняв все четыре павильона "УзЭкспоЦентра". В ней приняли участие 300 компаний, она собрала 10 тыс. профессиональных посетителей из 14 стран. Белорусский павильон включил в себя стенды 65 компаний и организаций, а делегацию возглавил министр промышленности Петр Пархомчик. В результате работы на выставке белорусские компании заключили экспортные контракты на общую сумму $13 млн", - рассказали в "Белинтерэкспо".
В 2022 году выставка проходит под новым названием - "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Мероприятие включит шесть тематических разделов: машиностроение, металлургия, энергетика, химия, промышленная автоматизация, фармацевтика и медицина.
В рамках выставки запланирована пленарная сессия "Центральна Азия. Пространство технологического прорыва". Среди заявленных спикеров - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков. Планируются также специализированные сессии по инфраструктурным проектам, логистике, финансовым инструментам, образованию.
На мероприятие приглашены "байеры" из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана и Пакистана. Ожидается, что предстоящее мероприятие посетят более 10 тыс. человек.
В "Белинтерэкспо" также сообщили, что экспорт белорусских товаров в Узбекистан за пять лет вырос в шесть раз. Наибольшим спросом пользуется техника из Беларуси (тракторы и седельные тягачи, грузовые автомобили), химическая продукция, продукты питания, черные и цветные металлы, энергоносители, нефтепродукты. Всего Беларусь поставляет в Узбекистан 360 товарных позиций всех отраслей промышленности.
Организатором белорусской экспозиции на промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" выступает выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.-0-