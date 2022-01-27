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27 января 2022, 12:28

Белорусский национальный стенд будет представлен на выставке UzFood в Узбекистане

Фото "Белинтерэкспо"
Фото "Белинтерэкспо"

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ташкенте 29-31 марта пройдет международная выставка "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства - UzFood 2022". На ней будет представлен и национальный стенд Беларуси, сообщили БЕЛТА на выставочном предприятии "Белинтерэкспо" БелТПП.

Экспозиции выставки будут посвящены таким темам, как "Мясо и птица", "Молочная продукция", "Кондитерские изделия", "Бакалея", "Напитки", "Пищевые ингредиенты", "Оборудование для пищевой промышленности", "Хлебопечение", "Упаковка" и HoReCa.

На UzFood запланирована насыщенная деловая программа. В частности, 30 марта пройдет ритейл-центр - единственная в Узбекистане специализированная площадка для встреч производителей продуктов питания с закупщиками, ритейлерами и дистрибьюторами. На мероприятие приглашены представители крупнейших торговых сетей.

"Дополнительную возможность поиска бизнес-партнеров предоставят другие деловые мероприятия: B2B-переговоры, семинары, конференции и мастер-классы. В преддверии выставки, 28 марта, состоится профессиональный конкурс-дегустация "Мастер качества". Экспертная комиссия оценит продукты питания и напитки, представленные для дегустации. Лучшие конкурсанты получат золотую медаль с возможностью ее изображения на упаковке товара, а также дипломы и упоминание на официальном сайте UzFood", - рассказали в выставочной компании.

По информации "Белинтерэкспо", помимо белорусских производителей участие в выставке UzFood подтвердили компании еще из 10 стран: Болгарии, Германии, Италии, Китая, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана и Франции.

В 2021 году в выставке приняли участие 122 компании из 21 страны. Экспозиции и деловые мероприятия посетили более 4 тыс. специалистов из Ташкента, 13 областей Узбекистана и 12 стран: Беларуси, Афганистана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Литвы, ОАЭ, Польши, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Украины.

"Выставочные мероприятия в Узбекистане отличаются высокой эффективностью для белорусских экспортеров. В прошлом году на выставке UzProdExpo/UzAgroExpo в Ташкенте компании из Беларуси заключили экспортные соглашения на сумму $13,8 млн, а по итогам выставки "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане" - на $13 млн", - подчеркнули в "Белинтерэкспо".

Выставка UzFood проходит при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, ассоциации "Узбекозиковкатзахира", Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия, Торгово-промышленной палаты Узбекистана. Организатор белорусской экспозиции на выставке UzFood в Узбекистане - выставочное предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты, официальный представитель выставки UzFood в Беларуси.-0-

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