17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт подготовки персонала для АЭС изучают в Турции, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей Белорусской АЭС.

"Учебно-тренировочный центр Белорусской АЭС посетили с рабочим визитом представители АО "Аккую Нуклеар" (Турция), АО "Русатом Сервис" и АНО ДПО "Техническая академия Росатома" с целью изучения опыта по планированию, организации и учету обучения в процессе подготовки персонала", - говорится в сообщении.

Участники встречи ознакомились с оснащением учебно-тренировочного центра Белорусской АЭС, рассмотрели возможные направления совместного сотрудничества по использованию опыта подготовки и поддержания квалификации персонала БелАЭС с использованием компьютерных обучающих систем, учебно-методических документов и технических средств обучения.-0-