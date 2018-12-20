Белорусский парламент в 2019 году завершит подготовку законопроектов для реализации декрета №7

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентариям в 2019 году предстоит завершить подготовку законопроектов, необходимых для реализации декрета №7 от 23 ноября 2017 года "О развитии предпринимательства". Об этом сегодня на закрытии сессии Совета Республики заявил его председатель Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович напомнил, что это поручение находится на особом контроле главы государства. Среди других задач на 2019 год спикер назвал работу над проектом основных положений Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. "В 2019 году Совету Республики нужно очень ответственно поработать над проектом основных положений Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года и над законодательной базой по их исполнению, - отметил спикер. - Очень много поручений и других острых проблем, решение которых нельзя отложить, что называется, на завтра"

Председатель Совета Республики убежден, что парламентариям необходимо более активно задействовать потенциал ученых и экспертов. Он напомнил, что при Президиуме Совета Республики создан научно-консультативный совет, и высказал пожелание, чтобы его деятельность стала более эффективной.

В числе задач 2019 года спикер назвал также завершение оргработы по созданию белорусского молодежного парламента. Этим верхняя палата занимается совместно с местными советами и Палатой представителей.

За время осенней сессии Совет Республики одобрил 42 законопроекта, которые создают дополнительные условия для устойчивого развития страны. Михаил Мясникович отдельно остановился на проектах бюджета-2019 и новой редакции Налогового кодекса, назвав их экономическими инструментами развития страны в следующем году и на перспективу. Он также обратил внимание, что в проекте бюджета расширена автономия регионов и предусмотрено больше самостоятельности для местных бюджетов. Предложения Совета Республики как палаты территориального представительства по этим вопросам в основном поддержаны, заметил спикер.-0-