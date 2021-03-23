Белорусский павильон могут открыть в зоне электронной коммерции в Хайнане

23 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китайской Народной Республике Юрий Сенько 22 марта встретился с директором Пилотной бондовой зоны электронной коммерции г.Санья в провинции Хайнань Ван Дунцином. Об этом БЕЛТА рассказали в белорусской дипломатической миссии в Пекине.
"Стороны обсудили состояние и перспективы наращивания торговли белорусскими товарами на китайском рынке с использованием современных инструментов электронной торговли", - проинформировали в посольстве.
На встрече были намечены дальнейшие направления сотрудничества белорусских и китайских партнеров в областях торговли, инвестиций, логистики.
Кроме того, рассмотрены перспективы открытия белорусского национального павильона в Пилотной бондовой зоне электронной коммерции г.Санья с учетом особого правового статуса Порта свободной торговли на острове Хайнань. -0-