Белорусский промышленно-инвестиционный форум открывается в Минске

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский промышленно-инвестиционный форум открывается сегодня в Минске на площадке Футбольного манежа, сообщили БЕЛТА организаторы.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум - один из крупнейших выставочных проектов в СНГ, который объединяет несколько международных специализированных выставок в области научно-технического развития и современных технологий - "ТехИнноПром", "Профсварка", "Химия. Нефть и газ", "Пластех". Во время мероприятия также пройдут белорусско-японский и белорусско-словацкий экономические форумы, индийско-белорусский деловой и технологический форум.

Как сообщал заместитель министра промышленности Сергей Гунько, в нынешнем году мероприятия проходит в новом формате. "В этом году мы проводим форум осенью, ранее он проходил в конце весны - в мае. В 2019 году мы предложили немного другую концепцию промышленного форума: объединили его в промышленно-инвестиционный, плюс добавились сектор экономики, нефтегазовая и химическая, пластиковая отрасли, - отметил Сергей Гунько. - Тренд форума: мы завершаем пятилетку (2016-2020 годы) и вступаем в новую, соответственно, изучаем точки роста, с какими планами, продуктами и технологиями будем входить в нее".

Программа форума включает международные симпозиумы, конференции, круглые столы по современным технологиям и оборудованию для промышленного комплекса, перспективам развития аддитивных технологий, применения композиционных материалов в нефтехимической отрасли. Состоятся биржа субконтрактов в промышленности, ярмарка инновационных разработок, кооперационная биржа "Наука и промышленность - стратегия инновационного сотрудничества", семинары и презентации.

Для ознакомления с экспортным потенциалом Беларуси и расширения сотрудничества участие в форуме запланировали делегации Германии, Венгрии, Индии, Кыргызстана, Молдовы, Польши, Португалии, Словакии, Украины, России.

Мероприятия форума продлятся по 20 сентября.-0-