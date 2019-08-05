Белорусский промышленно-инвестиционный форум пройдет в Минске 17-20 сентября

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский промышленно-инвестиционный форум, который объединит несколько международных специализированных выставок, пройдет в Минске 17-20 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.
Выставочный проект проводится под патронажем правительства и является одним из крупнейших в СНГ форумов в области научно-технического развития и современных технологий. Его основная цель - содействие выпуску высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, привлечение инвестиций, развитие международного сотрудничества.
Программа включает проведение международных специализированных выставок "ТехИнноПром", "Профсварка", "Химия. Нефть и газ", "Пластех", белорусско-японского экономического форума, белорусско-словацкого промышленного и инновационного форума, конкурс сварщиков.
Также пройдут международные симпозиумы, конференции, круглые столы по современным технологиям и оборудованию для промышленного комплекса, перспективам развития аддитивных технологий, применения композиционных материалов в нефтехимической отрасли. Состоятся биржа субконтрактов, ярмарка инновационных разработок, кооперационная биржа "Наука и промышленность - стратегия инновационного сотрудничества", семинары и презентации участников. На международной практической конференции планируется обсудить потенциал формирования смарт-индустрии в Беларуси.
Форум проводится с 1997 года. За эти годы участие в нем приняли компании более чем из 30 стран мира, организованы национальные экспозиции Украины, Чехии и Китая.
Ежегодно выставочную экспозицию формируют 200-300 организаций, около 150 компаний вошли в число постоянных экспонентов.
Расширяется и закрепляется интерес к форуму со стороны российских регионов, стран Евразийского экономического союза. Представительные коллективные экспозиции в разные годы формировали предприятия Новгородской, Новосибирской, Волгоградской, Липецкой, Свердловской, Самарской, Пензенской, Рязанской областей, Татарстана, Мордовии, Омска, Северо-Западного федерального округа РФ.
Выставочный проект организует предприятие "Экспофорум" при поддержке республиканских органов государственного управления, исполнительных комитетов всех областей и Минска, общественных объединений.-0-
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