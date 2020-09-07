Белорусский промышленно-инвестиционный форум пройдет в Минске 29 сентября - 2 октября

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский промышленно-инвестиционный форум пройдет в Минске с 29 сентября по 2 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт форума.

Форум направлен на содействие предприятиям и организациям в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрении новых наукоемких технологий и оборудования, развитии международного сотрудничества и привлечении инвестиций.

Концепция мероприятия предполагает сочетание международных специализированных выставок "ТехИнноПром", "Профсварка", "Химия. Нефть и газ", "Полимеры и композиты" и деловой программы, посвященной трендам развития инвестиционного потенциала Беларуси. В частности, запланировано проведение биржи субконтрактов в промышленности.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум проводится ежегодно под патронажем правительства Беларуси.-0-