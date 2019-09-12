12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский промышленно-инвестиционный форум пройдет в новом формате 17-20 сентября, сообщил сегодня журналистам заместитель министра промышленности Сергей Гунько, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы проводим форум осенью, ранее он проходил в конце весны - в мае. В 2019 году мы предложили немного другую концепцию промышленного форума: объединили его в промышленно-инвестиционный, плюс добавились сектор экономики, нефтегазовая и химическая, пластиковая отрасли, - отметил Сергей Гунько. - Тренд форума - мы завершаем пятилетку (2016-2020 годы) и вступаем в новую, соответственно, изучаем точки роста, с какими планами, продуктами и технологиями будем входить в нее".

Говоря о точках роста на следующую пятилетку, замминистра промышленности назвал традиционные флагманы машиностроения - БелАЗ, МАЗ, МТЗ, "Амкодор", а также перспективные предприятия Оршанского района.

Традиционно во время форума будет работать выставка, где представят последние разработки и предложения белорусских компаний.

Запланирован ряд панельных дискуссий. На одной из них с участием ЕЭК будет обсуждаться взаимодействие промышленного сектора Беларуси с коллегами из РФ.-0-