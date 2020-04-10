10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 10 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0408 до Br2,4752 за $1 (на торгах 9 апреля - Br2,516 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0304 до Br2,706 за 1 евро (9 апреля - Br2,7364 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0173 и стоит Br3,3571 за 100 российских рублей (9 апреля - Br3,3744 за 100 российских рублей).-0-

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