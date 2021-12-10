Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 10 декабря укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0138 до Br2,5211 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,027 - его курс составил Br2,8431 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,017 и составил Br3,4255 за 100 российских рублей.-0-
Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах