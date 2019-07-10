10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 10 июля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Так, доллар сегодня подешевел на Br0,0031 до Br2,0467 за $1 (на торгах 9 июля - Br2,0498 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0017 и составил Br2,2954 за 1 евро (9 июля - Br2,2971 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на 0,0034 до Br3,2091 за 100 российских рублей (9 июля - Br3,2125).-0-

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