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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 10 июня укрепился ко всем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0031, до Br2,4976 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0082 - его курс составил Br3,0383 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0104 и составил Br3,459 за 100 российских рублей.-0-
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