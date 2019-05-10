10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 10 мая укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0079 до Br2,1011 за $1 (на торгах 4 мая - Br2,109 за $1).
Евро подешевел на Br0,0033 до Br2,3587 за 1 евро (на торгах 4 мая - Br2,362 за 1 евро).
Курс российского рубля стал ниже на Br0,0186 и составляет Br3,224 за 100 российских рублей (4 мая - Br3,2426 за 100 российских рублей).-0-
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