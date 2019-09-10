Белорусский рубль на торгах 10 сентября укрепил позиции к основным валютам

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 10 сентября укрепил позиции по отношению к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подешевел на Br0,0074, его курс составляет Br2,0915 за $1 (на торгах 9 сентября - Br2,0989 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0042 и стоит Br2,3104 за 1 евро (9 сентября - Br2,3146 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0054 до Br3,196 за 100 российских рублей (9 сентября - Br3,2014).-0-

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