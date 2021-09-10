10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 10 сентября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0105 до Br2,4999 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0084 - его курс составил Br2,9604 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0008 и составил Br3,4356 за 100 российских рублей.-0-

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