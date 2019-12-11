11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 11 декабря ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0009 и стоит Br2,1143 за $1 (10 декабря - Br2,1134 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0048 до Br2,3436 за 1 евро (10 декабря - Br2,3388 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0039 и составляет Br3,3269 за 100 российских рублей (10 декабря - Br3,323).-0-

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