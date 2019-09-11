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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 11 сентября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар сегодня подешевел на Br0,007, его курс составляет Br2,0845 за $1 (на торгах 10 сентября - Br2,0915 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0108 и стоит Br2,2996 за 1 евро (10 сентября - Br2,3104 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,008 до Br3,188 за 100 российских рублей (10 сентября - Br3,196).-0-