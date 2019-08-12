12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 12 августа укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0003, его курс составляет Br2,0428 за $1 (на торгах 9 августа - Br2,0431 за $1).

Евро подешевел на Br0,0022 и стоит Br2,2844 за 1 евро (9 августа - Br2,2866 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0122 до Br3,1191 за 100 российских рублей (9 августа - Br3,1313).-0-

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