12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 12 сентября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар сегодня подешевел на Br0,0096, его курс составляет Br2,0749 за $1 (на торгах 11 сентября - Br2,0845 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0139 и стоит Br2,2857 за 1 евро (11 сентября - Br2,2996 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0063 до Br3,1817 за 100 российских рублей (11 сентября - Br3,188).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах