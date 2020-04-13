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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 13 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0139 до Br2,4613 за $1 (на торгах 10 апреля - Br2,4752 за $1).
Курс евро снизился на Br0,0097 до Br2,6963 за 1 евро (10 апреля - Br2,706 за 1 евро).
Российский рубль стал дешевле на Br0,0097 и стоит Br3,3474 за 100 российских рублей (10 апреля - Br3,3571 за 100 российских рублей).-0-