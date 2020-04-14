14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 14 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0078 до Br2,4535 за $1 (на торгах 13 апреля - Br2,4613 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0139 до Br2,6824 за 1 евро (13 апреля - Br2,6963 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0027 и стоит Br3,3447 за 100 российских рублей (13 апреля - Br3,3474 за 100 российских рублей).-0-

Курсы валют в Минске на сегодня