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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 14 июля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,005, до Br2,5613 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,021 - его курс составил Br3,0212 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0091 и составил Br3,4578 за 100 российских рублей.-0-
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