15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 15 января ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0045 до Br2,1248 за $1 (на торгах 14 января - Br2,1203 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0036 и стоит Br2,3649 за 1 евро (14 января - Br2,3613 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0054 и составляет Br3,4582 за 100 российских рублей (14 января - Br3,4528).-0-

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