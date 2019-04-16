16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 16 апреля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился на Br0,0023 и составляет Br2,102 за $1 (на торгах 15 апреля - Br2,1043 за $1).
Евро подешевел на Br0,0054 до Br2,3761 за 1 евро (15 апреля - Br2,3815 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0034 до Br3,2716 за 100 российских рублей (15 апреля - Br3,275 за 100 российских рублей).-0-
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