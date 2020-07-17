Белорусский рубль на торгах 17 июля вновь укрепился к трем основным валютам

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 17 июля укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара снизился на Br0,0001 до Br2,3994 за $1.

Евро подешевел на Br0,0047 и стоит Br2,7319 за 1 евро.

Российский рубль стал дешевле на Br0,0227 до Br3,3451 за 100 российских рублей.

В четверг, 16 июля, белорусский рубль также укрепился ко всем трем основным валютам.-0-

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