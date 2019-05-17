Белорусский рубль на торгах 17 мая укрепился к трем основным валютам

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 17 мая укрепился к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0035 до Br2,0854 за $1 (на торгах 16 мая - Br2,0889 за $1).

Евро подешевел на Br0,0101 до Br2,3316 за 1 евро (на торгах 16 мая - Br2,3417 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0096 и составляет Br3,2282 за 100 российских рублей (16 мая - Br3,2378 за 100 российских рублей).-0-

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