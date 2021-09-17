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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 17 сентября укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0024 до Br2,4826 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0027 - его курс составил Br2,924 за 1 евро.
Курс российского рубля снизился на Br0,0077 и составил Br3,4226 за 100 российских рублей.-0-
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